Из Уханя планируют эвакуировать 60 украинцев. Фото: РИА Новости

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Смертельный коронавирус из Китая, который стал причиной смерти почти 500 человек, может грозить и украинцам. В Ухане, который стал эпицентром распространения нового типа вируса, остаются граждане Украины.

Власти страны планируют эвакуировать из Уханя около 60 украинцев. Об этом сообщил гендиректор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на брифинге в Киеве, передают УНН.

По словам Скипальского, сейчас готовится и обсуждается план эвакуации украинцев, рассматриваются все логистические моменты. Дата эвакуации граждан Украины неизвестна.

Он также отметил, что на данный момент в Украине не зарегистрированы подтвержденные случаи заболевания коронавирусом. Все граждане, которые были госпитализированы по подозрению на коронавирус, оказались инфицированы другими вирусами. Результаты анализов еще двух человек будут готовы до конца суток.

Как известно, в Китае зафиксировали уже 490 смертей из-за коронавируса, еще по одной смерти — в Гонконге и на Филиппинах. Всего в мире инфицированы уже 24,5 тыс. человек. При этом выздоровели от коронавируса 906 человек.