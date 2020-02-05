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З Уханя планують евакуювати 60 українців. Фото: РИА Новости

Смертельний коронавірус: з Уханя евакуюють 60 українців, але коли — невідомо

5 лют 2020, 16:45
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Смертельний коронавірус з Китаю, який став причиною смерті майже 500 осіб, може загрожувати й українцям. В Ухані, який став епіцентром розповсюдження нового типу вірусу, залишаються громадяни України.

Влада країни планує евакуювати з Уханя близько 60 українців. Про це повідомив гендиректор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Андрій Скіпальський на брифінгу в Києві, передають УНН.

За словами Скіпальського, зараз готується і обговорюється план евакуації українців, розглядаються всі логістичні моменти. Дата евакуації громадян України невідома.

Він також зазначив, що наразі в Україні не зареєстровані випадки захворювання на коронавірус. Всі громадяни, які були госпіталізовані з підозрою на коронавірус, виявилися інфікованими іншими вірусами. Результати аналізів ще двох осіб будуть готові до кінця доби.

Як відомо, в Китаї зафіксували вже 490 смертей через коронавірус, ще по одній смерті — в Гонконзі та на Філіппінах. Загалом у світі інфіковані вже 24,5 тис. осіб. Водночас одужали від коронавірусу 906 осіб.


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