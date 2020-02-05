На хабарі затримали голову райсуду. Фото: t1.ua

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У Закарпатській області на хабарі погорів голова одного з районних судів.

Детективи НАБУ спільно із Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції у Закарпатській області 5 лютого викрили служителя Феміди на отриманні 15 тис. грн. Розслідування фактів корупції правоохоронці проводили з січня. Про це сьогодні повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Слідчі встановили, що голова суду вимагав 15 тис. грн від фізичної особи за задоволення цивільного позову. Наразі правоохоронці здійснюють слідчі та процесуальні дії. Очікується, що найближчим часом судді повідомлять про підозру. Попередні дії зловмисника кваліфікували за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За інформацією видання «Перший.com.ua», яке посилається на джерела, в корупційних діях викрили голову Міжгірського міськрайонного суду Антона Гайдура.

Нагадаємо, 4 лютого на хабарі в розмірі 2,5 млн грн затримали начальника Управління адміністративних будинків господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів України Ігоря Новосьола.