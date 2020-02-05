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Ракурс
На взятке задержали председателя райсуда. Фото: t1.ua

На Закарпатье НАБУ задержало на взятке председателя суда (ФОТО)

5 фев 2020, 16:30
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В Закарпатской области на взятке погорел председатель одного из районных судов.

Детективы НАБУ совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области 5 февраля уличили служителя Фемиды в получении 15 тыс. грн. Расследование фактов коррупции правоохранители проводили с января. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следователи установили, что председатель суда требовал 15 тыс. грн от физического лица за удовлетворение гражданского иска. Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Ожидается, что в ближайшее время судье сообщат о подозрении. Предыдущие действия злоумышленника квалифицировали по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По информации издания «Перший.com.ua», которое ссылается на источники, в коррупционных действиях разоблачили председателя Межгорского районного суда Антона Гайдура.

На взятке погорел председатель районного суда. Фото: НАБУ

На взятке погорел председатель районного суда. Фото: НАБУ

На взятке погорел председатель районного суда. Фото: НАБУ

Напомним, 4 февраля на взятке в размере 2,5 млн грн задержали начальника Управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины Игоря Новосьола.

Источник: Ракурс


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