Ґурбанґули Бердимухамедов, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n133231-bud-syvocholym-yak-prezydent-u-turkmenistani-chynovnykiv-vikom-vid-40-rokiv-zobov-yazaly-hodyty.html

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У Туркменістані чоловіків-чиновників віком від 40 років зобов’язали ходити з сивим волоссям, щоб бути схожими на сивочолого президента цієї країни Ґурбанґули Бердімухамедова.

Відповідне розпорядження поширюється на чиновників Лебапського велаяту (адміністративна одиниця на сході Туркменістану, створена 1992 року на території колишньої Чарджоуської області). Про це повідомляє «Радіо Азалтик», кореспондент котрого дізнався про це розпорядження від низки місцевих бюджетників.

Зазначається, що чиновникам заборонили фарбувати своє посивіле волосся, а тих, у кого воно зберегло природний колір, зобов’язали надати йому сивого відтінку.

Відповідна вимога з’явилася 1 лютого в усній формі і поширюється, зокрема, й на працівників шкіл та медзакладів.

Бердимухамедов невдовзі після приходу до влади у 2007 році почав сивіти, проте впродовж тривалого часу продовжував підфарбовувати волосся.

Бюджетники висловлюють невдоволення тим, що коли Бердимухамедов сам фарбував волосся в чорний колір, від них теж вимагали приховувати сивину під чорною фарбою, а тепер вимагають зовсім протилежне, — зазначає видання.

Отримати коментарі від представників місцевої влади журналістам наразі не вдалося.

Нагадаємо, у 2018 році ЗМІ повідомляли, що в столиці Туркменістану перукарям неофіційно заборонили фарбувати волосся чоловікам. Тоді цю заборону місцеві жителі також пов’язували з сивиною Бердимухамедова.