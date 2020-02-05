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Погода в Україні. Фото: Типова Олександрія

Погода в Україні на 6 лютого: на всій території країни очікується сніг та зниження температури (КАРТА)

5 лют 2020, 17:09
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Погода в Україні 6 лютого буде сніжною і морозною. Нічна температура коливатиметься від -4° до -8°, у південних областях і на південному сході стовпчик термометра опуститься до -2°. Денна температура коливатиметься від -2° до +1°.

Сніг очікується на всій території країни крім Закарпаття. На півдні і сході прогнозується сильний сніг, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Україні на 6 лютого. Карта: ГідрометцентрУ Львові ніч пройде без істотних опадів, а вночі очікується сніг. Нічна температура −6…−9°, вдень — −0…+2°.

В Одесі синоптики вночі прогнозують сніг та мокрий сніг, вдень очікується мокрий сніг. Температура протягом доби коливатиметься від 0° до -2°.

У Дніпрі протягом доби буде йти сніг. Температура повітря вночі опуститься до −2…−4°, вдень стовпчик термометра буде перебувати в межах −1…+1°.

У Харкові метеорологи прогнозують вночі мокрий сніг, вдень — сніг. Вночі температура складе −3…−6°, вдень — −1…−3°.

На Закарпатті доба пройде без істотних опадів. Вночі температура опуститься до −6…−8°, вдень буде перебувати в межах 0…+2°.

Геомагнітна активність. Скріншот: GismeteoГеомагнітна активність у Києві 6 лютого буде відносно спокійною. Лише рано вранці та пізно ввечері можуть спостерігатися невеликі обурення.

Джерело: Ракурс


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