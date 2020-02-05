Бойові втрати ЗСУ: названі імена 11 загиблих у війні з Росією у січні, фото: Міноборони

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У війні з Росією у січні 2020 року загинули 11 військовослужбовців.

Молитва за воїнами пройде 6 лютого. Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Захід заплановано на 19.00 у храмі Іоанна Богослова, Михайлівському Золотоверхому монастирі. Відбудеться молитва за загиблими воїнами і за перемогу українського війська.

Втрати становлять 11 військовослужбовців Збройних Сил України:

Євген Щуренко, загинув 26 січня;

Сергій Дичек, загинув 5 січня;

Антон Хоба, загинув 26 січня;

Сергій Рацун, загинув 5 січня;

Василь Муха, загинув 20 січня;

Микола Довженко, загинув 10 січня;

Микола Сорочук, загинув 22 січня;

Олексій Кучкін, загинув 15 січня;

Олександр Слободанюк, загинув 19 січня;

Валерій Закусило, загинув 18 січня;

Ігор Хімічук, загинув 16 січня.

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