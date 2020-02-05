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Бойові втрати ЗСУ: названі імена 11 загиблих у війні з Росією у січні, фото: Міноборони
Бойові втрати ЗСУ: названі імена 11 загиблих у війні з Росією у січні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133233-boyovi-vtraty-zsu-nazvani-imena-11-zagyblyh-u-viyni-z-rosiieu-u-sichni-foto.htmlРакурс
У війні з Росією у січні 2020 року загинули 11 військовослужбовців.
Молитва за воїнами пройде 6 лютого. Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.
Захід заплановано на 19.00 у храмі Іоанна Богослова, Михайлівському Золотоверхому монастирі. Відбудеться молитва за загиблими воїнами і за перемогу українського війська.
Втрати становлять 11 військовослужбовців Збройних Сил України:
- Євген Щуренко, загинув 26 січня;
- Сергій Дичек, загинув 5 січня;
- Антон Хоба, загинув 26 січня;
- Сергій Рацун, загинув 5 січня;
- Василь Муха, загинув 20 січня;
- Микола Довженко, загинув 10 січня;
- Микола Сорочук, загинув 22 січня;
- Олексій Кучкін, загинув 15 січня;
- Олександр Слободанюк, загинув 19 січня;
- Валерій Закусило, загинув 18 січня;
- Ігор Хімічук, загинув 16 січня.
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