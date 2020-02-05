Назначение Бабикова: Рябошапка уклонился от комментария о появлении экс-адвоката Януковича в ГБР, фото — Цензор.НЕТ

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Генпрокурор Руслан Рябошапка уклонился от прямого ответа о возможном конфликте интересов в связи с назначением Александра Бабикова первым заместителем председателя Госбюро расследований.

Рябошапка сегодня отчитывался о реформах в своем ведомстве и журналисты не могли обойти вопрос о скандале в ГБР вокруг Бабикова, который ранее находился в составе адвокатской команды Виктора Януковича и даже инициировал открытие производства против прокуроров, расследовавших дела Майдана.

Журналисты спросили, известно ли Рябошапке об открытых против прокуроров производствах и может ли это угрожать делам Майдана.

Делу может угрожать даже наводнение, вот затопит — и дела утонут. И пожар может быть, — ответил Рябошапка.

Журналисты несколько Араз пытались получить прямой ответ генпрокурора на вопрос о назначении Бабикова в ГБР и предположили, что Рябошапка уклоняется от ответа.

Я говорю, что рисков может быть очень много. А вы не слышите ответа. Вы хотите слышать только тот ответ, который вы хотите. А если вас этот ответ не устраивает, то вы говорите 25 раз, — сказал Рябошапка и добавил: «Ну, если у нас такая пауза, то тогда я пойду».

Кроме того, генпрокурор сегодня заявил, что дело экс-главы ГБР Романа Трубы сейчас находится на стадии досудебного расследования. Его направили в ГБР.

Окончательных выводов относительно прослушивания разговоров премьер-министра Алексея Гончарука еще нет.

Есть предварительное видение и понимание, но окончательных выводов нет. Дело не настолько простое, как может показаться. Надо идентифицировать круг людей и устройство, а также понять, кому это было выгодно. Чтобы предоставить предварительные оценки, необходимы неделя-две, — заявил Рябошапка и отказался говорить об устройстве, на котором монтировались записи Гончарука.

Сегодня Рябошапка также заявил, что военная прокуратура Украины будет переименована, а ее численность сократят вдвое. Называться военная прокуратура Украины будет специализированной прокуратурой.