Вспышка коронавируса: Украина получила тест-систему для выявления инфекции

В Украину поступила тест-система для выявления опасного коронавируса

https://racurs.ua/n133240-vspyshka-koronavirusa-ukraina-poluchila-test-sistemu-dlya-vyyavleniya-infekcii.html

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Украина получила тест-систему, которая позволит осуществлять лабораторную диагностику нового коронавируса 2019-nCoV на современном уровне.

Соответствующие наборы были разработаны в Германии, их реагенты позволяют достоверно определять наличие этого вируса, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОС) Минздрава.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, — подчеркивают в ЦОС.

Отмечается, что в будущем ожидается поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения и закупка за средства госбюджета.

Впервые случаи нового коронавируса были зафиксированы в городе Ухане в центральной части Китая в декабре 2019 года. В мире им инфицированы уже свыше 24 тыс. человек, почти 500 умерли.

В Украине случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV пока не зафиксировано.

Напомним, в Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, часть из которых недавно посещала родину. Они помещены в специальные боксы. В настоящее время признаков коронавируса у них не обнаружено.