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Ракурс
В Україну надійшла тест-система для виявлення небезпечного коронавірусу

Спалах коронавірусу: Україна отримала тест-систему для виявлення інфекції

5 лют 2020, 18:15
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Україна отримала тест-систему, яка дозволить здійснювати лабораторну діагностику нового коронавірусу 2019-nCoV на сучасному рівні.

Відповідні набори були розроблені в Німеччині, їхні реагенти дозволяють достовірно визначати наявність цього вірусу, повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, — наголошують у ЦГЗ.

Зазначається, що в майбутньому очікується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я та закупівля за кошти держбюджету.

Вперше випадки нового коронавірусу були зафіксовані в місті Ухані в центральній частині Китаю у грудні 2019 року. У світі ним інфіковані вже понад 24 тис. осіб, майже 500 померли.

В Україні випадків інфікування коронавірусом 2019-nCoV наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, у Харкові госпіталізували шістьох студентів із Китаю, частина з яких нещодавно відвідувала батьківщину. Вони поміщені у спеціальні бокси. Наразі ознак коронавірусу в них не виявлено.

Джерело: Ракурс


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