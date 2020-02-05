Спалах коронавірусу: Україна отримала тест-систему для виявлення інфекції

В Україну надійшла тест-система для виявлення небезпечного коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n133240-spalah-koronavirusu-ukrayina-otrymala-test-systemu-dlya-vyyavlennya-infekciyi.html

Ракурс

Україна отримала тест-систему, яка дозволить здійснювати лабораторну діагностику нового коронавірусу 2019-nCoV на сучасному рівні.

Відповідні набори були розроблені в Німеччині, їхні реагенти дозволяють достовірно визначати наявність цього вірусу, повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, — наголошують у ЦГЗ.

Зазначається, що в майбутньому очікується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я та закупівля за кошти держбюджету.

Вперше випадки нового коронавірусу були зафіксовані в місті Ухані в центральній частині Китаю у грудні 2019 року. У світі ним інфіковані вже понад 24 тис. осіб, майже 500 померли.

В Україні випадків інфікування коронавірусом 2019-nCoV наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, у Харкові госпіталізували шістьох студентів із Китаю, частина з яких нещодавно відвідувала батьківщину. Вони поміщені у спеціальні бокси. Наразі ознак коронавірусу в них не виявлено.