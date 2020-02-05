Табачника заметили в Симферополе 5 февраля. Фото: «Крым.Реалии»

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Ракурс

Дмитрий Табачник, экс-министр образования времен Януковича и бывший депутат Верховной Рады от «Партии регионов», замечен в оккупированном Крыму. Экс-регионал, которого разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ), был в Симферополе 5 февраля.

Табачника журналисты заметили возле здания налоговой службы на улице Мате Залке. Об этом пишет «Крым.Реалии».

Табачник был возле здания налоговой с мужчиной, личность которого неизвестна. При попытке связаться с бывшим регионалом, чтобы узнать, как часто он посещает аннексированный Крым, оказалось, что его украинские номера не обслуживаются.

Отметим, что прокремлевского политика Дмитрия Табачника в 2014 году внесли в санкционный список Европейского Союза. В июле 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Его подозревают в завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

СМИ сообщали, что после бегства из Украины Табачник скрывался в Израиле. В 2015 году он на день возвращался в Киев, однако правоохранительные органы тогда не отреагировали и экс-регионал снова покинул Украину.

Как писал «Ракурс», лингвистическая экспертиза СБУ не обнаружила призывов к свержению или насильственному изменению конституционного строя в заявлениях бывшего депутата из «Партии Регионов» Владимира Струка. Струк в 2014 году выступал на митингах сепаратистов в Луганске, также приходил к захваченному боевиками зданию Луганской облгосадминистрации.