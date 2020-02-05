Табачника помітили в Сімферополі 5 лютого. Фото: «Крим.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n133248-rozshukuvanogo-sbu-eks-regionala-tabachnyka-pomityly-v-krymu-foto.html

Ракурс

Дмитро Табачник, екс-міністр освіти часів Януковича і колишній депутат Верховної Ради від «Партії регіонів», був помічений в окупованому Криму. Екс-регіонал, якого розшукує Служба безпеки України (СБУ), був у Сімферополі 5 лютого.

Табачника журналісти помітили біля будівлі податкової служби на вулиці Мате Залки. Про це пише «Крим.Реалії».

Табачник був біля будівлі податкової з чоловіком, особистість якого невідома. При спробі зв’язатися з колишнім регіоналом, щоб дізнатися, як часто він відвідує анексований Крим, виявилося, що його українські номери не обслуговуються.

Зазначимо, що прокремлівського політика Дмитра Табачника у 2014 році внесли до санкційного списку Європейського Союзу. У липні 2015 року Табачника оголосила в розшук Служба безпеки України. Його підозрюють у заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

ЗМІ повідомляли, що після втечі з України Табачник переховувався в Ізраїлі. У 2015 році він на день повертався до Києва, проте правоохоронні органи тоді не відреагували і екс-регіонал знову поїхав з України.

Як писав «Ракурс», лінгвістична експертиза СБУ не виявила закликів до повалення чи насильницької зміни конституційного ладу у заявах колишнього депутата із «Партії Регіонів» Володимира Струка. Струк у 2014 році виступав на мітингах сепаратистів у Луганську, також приходив до захопленої бойовиками будівлі Луганської облдержадміністрації.