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Сходження снігових лавин у Туреччині. Фото: Viknaodessa.od.ua

Сходження снігових лавин у Туреччині: кількість жертв зросла до 33 осіб (ВІДЕО)

5 лют 2020, 19:33
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У Туреччині в провінції Ван, яка межує з Іраном, стався схід двох снігових лавин, які накрили гірську автомобільну дорогу. Кількість жертв природної стихії зросла до 33 осіб. Ще 53 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про збільшення кількості жертв повідомляє Hurriyet.

За словами губернатора провінції Ван Мехмета Еміна Білмеза, серед загиблих, щонайменше, вісім співробітників жандармерії, троє охоронців, троє пожежників та дев’ять цивільних осіб.

За словами чиновника, в регіоні тривають інтенсивні пошуково-рятувальні роботи. Ще 15 карет швидкої допомоги були відправлені в регіон через високий ризик сходження нових лавин.

Рятувальники не виключають, що під снігом ще можуть перебувати люди і число жертв може збільшитися.


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