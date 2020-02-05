На заблокованому лайнері знаходиться 25 українців. Фото: Washington Post

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Лайнер Diamond Princess, який заблокували через спалах нового коронавірусу, буде знаходитися на карантині 14 днів. На борту лайнера знаходиться 25 громадян України.

Українці, які перебувають на борту лайнера, є членами екіпажу судна. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ (МЗС) України, передає «Українська правда».

Наразі посольство України в Японії перевіряє цю інформацію, щоб забезпечити належний консульський супровід справи. Також у відомстві додали, що наразі лайнер знаходиться на рейді поблизу порту Йокогама.

Його закрили на карантин вранці 5 лютого терміном на 14 діб. На борту — 3,7 тис. осіб з 56 країн. З них 2,7 тис. — пасажири, ще 1 тис. — члени екіпажу.

Наразі влада Японії організували життєзабезпечення судна і людей на борту. Також вживаються заходи для діагностування всіх пасажирів. Після завершення карантину буде проведена додаткова перевірка, після якої медики вирішать, чи можна пасажирам залиши лайнер.

Нагадаємо, на борту Diamond Princess виявили десятьох хворих на коронавірус людей. Їх госпіталізували до лікарень в префектрурі Канагава.