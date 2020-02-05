На заблокированном лайнере находится 25 украинцев. Фото: Washington Post

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Лайнер Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки нового коронавируса, будет находится на карантине 14 дней. На борту лайнера находится 25 граждан Украины.

Украинцы, которые находятся на борту лайнера, являются членами экипажа судна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины, передает «Украинская правда».

На данный момент посольство Украины в Японии проверяет данную информацию, чтобы обеспечить надлежащее консульское сопровождение дела. Также в ведомстве добавили, что на данный момент лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама.

Его закрыли на карантин утром 5 февраля сроком на 14 суток. На борту — 3,7 тыс. человек из 56 стран. Из них 2,7 тыс. — пассажиры, еще 1 тыс. — члены экипажа.

На данный момент власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и людей на борту. Также принимаются меры для диагностирования всех пассажиров. После завершения карантина будет проведена дополнительная проверка, после которой медики решат, можно ли пассажирам покинуть лайнер.

Напомним, на борту Diamond Princess обнаружили десять больных коронавирусом людей. Их госпитализировали в больницы в префектруре Канагава. Всего на борту судна — 3,5 тыс. человек.