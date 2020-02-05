Сход снежных лавин в Турции. Фото: Viknaodessa.od.ua

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В Турции в провинции Ван, которая граничит с Ираном, произошел сход двух снежных лавин, которые накрыли горную автомобильную дорогу. Количество жертв природной стихии возросло до 33 человек. Еще 53 человека получили травмы различной степени тяжести.

Об увеличении количества жертв сообщает Hurriyet.

По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших, по меньшей мере, восемь сотрудников жандармерии, три охранника, трое пожарных и девять гражданских лиц.

По словам чиновника, в регионе продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. Еще 15 карет скорой помощи были отправлены в регион из-за высокого риска схода новых лавин.

Спасатели не исключают, что под снегом еще могут находиться люди и число жертв может увеличиться.