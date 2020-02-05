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В Турции сошла смертоносная лавина. Фото:

В Турции в результате схода двух лавин погибли 26 человек (ФОТО, ВИДЕО)

5 фев 2020, 15:50
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В Турции жертвами схода двух лавин стали 26 человек. Во вторник, 5 февраля, первая лавина сошла на автомобильную горную дорогу на востоке страны, вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, граничащей с Ираном.

Лавина опрокинула по меньшей мере три автомобиля, погибли пять человек. На место происшествия прислали около 300 спасателей. Около полудня большую команду работников экстренных служб накрыла вторая лавина. Число погибших возросло до 26 человек. Об этом сегодня сообщает Hurriyet.

Почти три десятка спасателей или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы. Сейчас продолжаются поиски остальных людей. Неизвестно, сколько еще человек остаются под снегом. Спасательные работы усложняют сложные погодные условия.

В Турции сошла смертоносная лавина. Фото: hurimg.com

Напомним, 30 ноября в результате схода лавины на высочайшей вершине Альп — горе Монблан, расположенной на границе Италии и Франции, погибли два лыжника.


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