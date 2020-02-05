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Ракурс
В Латвии силовики обыскали компанию-ретранслятор «Первого канала». Фото: Gorod

Санкции за аннексию Крыма: у нарушителей в Латвии и Эстонии провели обыски

5 фев 2020, 15:45
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Нарушение санкций по Крыму стало причиной обысков в Латвии и Эстонии. Там 4 февраля правоохранители провели ряд обысков в компании «Балтийский медиа альянс» (Baltijas mediju alianse), которая, в частности, транслирует русскоязычные телеканалы.

Обыски были проведены по делу о нарушении санкций Евросоюза по предварительному сговору. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным правоохранителей Латвии, уголовное дело было заведено из-за того, что, как установили правоохранители, группа лиц помогала получить доступ к финансовым ресурсам человеку, на которого распространяются санкции Евросоюза за участие в аннексии Крыма. Сейчас в статусе подозреваемых находятся два человека. Delfi и агентство LETA сообщают, что одним из них является совладелец и глава правления «Балтийского медиа альянса» (Baltijas mediju alianse) Олег Солодов. Ему принадлежит 50% долей капитала компании. Солодов — гражданин Латвии.

Уголовное дело заведено по ст. 84 Уголовного закона Латвии (нарушение санкций, установленных Советом безопасности Организации Объединенных Наций) в декабре прошлого года. Следственные мероприятия проводила латвийская Служба государственной безопасности. В Таллинне обыски прошли совместно с Полицией безопасности Эстонии.

Отметим, компания «Балтийский медиа альянс» в частности транслирует «Первый балтийский канал» (Pirmais Baltijas Kanāls), который неоднократно обвиняли в распространении кремлевской пропаганды.

Как писал «Ракурс», Соединенные Штаты Америки 29 января расширили список антироссийских санкций. Санкции введены против восьми человек и одной организации за оккупацию Крыма и агрессию Российской Федерации против Украины.


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