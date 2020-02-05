Эпидемия коронавируса: названо самое небезопасное место, фото: Everythingvintage

https://racurs.ua/n133218-epidemiya-koronavirusa-nazvano-samoe-nebezopasnoe-mesto.html

Ракурс

Самое опасное место для заражения коронавирусом — лифт.

Эксперты провели исследования. Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали обозначать опасные места специальными предупреждениями.

Выяснилось, что в кабине лифта плохая вентиляция. Человек не задумывается, что кто-то мог до него кашлять или чихать.

Коронавирус 2019-nCoV способен выживать вне организма человека до двух суток на сухих поверхностях. В жидких средах он может жить еще дольше.

Медики из КНР рекомендуют не нажимать на кнопки голыми руками и ездить в лифтах только в маске. После поездки необходимо тщательно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд.

Пневмония, вызванная до сих пор неизвестным возбудителем, продолжает распространяться по миру. Коронавирус передается от человека к человеку. Первый случай зафиксировали в декабре 2019 года.

Напомним, в Центре системологии и системы имени Джона Хопкинса 5 февраля заявили, что в некоторых странах зафиксированы новые случаи заражения. Всего в мире почти 500 человек умерли от коронавируса, более 24 тыс. инфицированы.