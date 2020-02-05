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Епідемія коронавірусу: названо найнебезпечніше місце, фото: Everythingvintage

Епідемія коронавірусу: названо найнебезпечніше місце

5 лют 2020, 15:23
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Найнебезпечніше місце для зараження коронавірусом — ліфт.

Експерти провели дослідження. Представники Центрів по контролю і профілактиці захворювань рекомендували позначати небезпечні місця спеціальними попередженнями.

З’ясувалося, що в кабіні ліфта погана вентиляція. Людина не замислюється, що хтось міг до нього кашляти або чхати.

Коронавірус 2019 nCoV здатний виживати без організму людини до двох діб на сухих поверхнях. У рідких середовищах він може існувати ще довше.

Медики з КНР рекомендують не натискати на кнопки голими руками і їздити в ліфтах тільки в масці. Після поїздки необхідно ретельно мити руки з милом як мінімум протягом 20 секунд.

Пневмонія, викликана до сих пір невідомим збудником, продовжує поширюватися у світі. Коронавірус передається від людини до людини. Перший випадок зафіксували в грудні 2019 року.

Нагадаємо, в Центрі системологии і системи імені Джона Хопкінса 5 лютого заявили, що в деяких країнах зафіксовані нові випадки зараження. Всього в світі майже 500 осіб померли від коронавірусу, більше 24 тис. інфіковані.


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