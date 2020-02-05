Попутники з дітьми можуть принести низку незручностей

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Попутники з немовлятами в літаку часто можуть бути дуже гучними та незручними сусідами.

Звісно, можна одягнути шумоізолюючі навушники або придбати місце в першому класі, але перший варіант досить незручний, а інший — дуже дорогий, повідомляє видання The Sun.

Дотримання кількох простих порад допоможе уникнути дітей зі значно меншими «жертвами». Для цього потрібно уважно поставитися до вибору місця в салоні.

Так, з цією метою слід обирати місця в ряду поруч із аварійним виходом — згідно з авіаційними правилами, там можуть розміщуватися лише ті пасажири, котрі досягли 15-річного віку й здатні допомогти при евакуації в екстреній ситуації.

Ви можете втратити можливість опускати назад своє крісло, але гарантовано, що за вами в цьому випадку не буде малюка, — наголошують експерти.

Водночас не рекомендується обирати місця з додатковим простором для ніг — там часто розташовуються пасажири з люльками для немовлят.

Також експерти рекомендують обирати нічні рейси чи бізнес-клас, оскільки ними рідше подорожують пасажири з дітьми.

Зазначається, що деякі авіакомпанії вже почали надавати своїм пасажирам можливість уникати дітей-сусідів під час польоту. Це або карта розміщення пасажирів, на якій можна побачити, де сидітимуть діти, або створення спеціальних «тихих зон» у літаку, де заборонено перебувати дітям, що не досягли певного віку (наприклад, 10 років).

Нагадаємо, у вересні у Великій Британії один із пасажирів замінив за штурвалом пілота, який запізнився на роботу.