Как избежать попутчиков с младенцами в самолете, рассказали экспертыhttps://racurs.ua/n133217-kak-izbejat-poputchikov-s-mladencami-v-samolete-rasskazali-eksperty.htmlРакурс
Попутчики с младенцами в самолете часто могут быть очень громкими и неудобными соседями.
Конечно, можно надеть шумоизолирующие наушники или приобрести место в первом классе, но первый вариант достаточно неудобен, а другой — очень дорогой, сообщает издание The Sun.
Соблюдение нескольких простых советов поможет избежать детей со значительно меньшими «жертвами». Для этого нужно внимательно отнестись к выбору места в салоне.
Так, с этой целью следует выбирать места в ряду рядом с аварийным выходом — по авиационным правилам, там могут размещаться только те пассажиры, которые достигли 15-летнего возраста и способны помочь при эвакуации в экстренной ситуации.
Вы можете потерять возможность опускать назад свое кресло, но гарантировано, что за вами в этом случае не будет малыша, — отмечают эксперты.
В то же время не рекомендуется выбирать места с дополнительным пространством для ног — там часто располагаются пассажиры с люльками для младенцев.
Также эксперты рекомендуют выбирать ночные рейсы или бизнес-класс, поскольку ими реже путешествуют пассажиры с детьми.
Отмечается, что некоторые авиакомпании уже начали предоставлять своим пассажирам возможность избегать детей-соседей во время полета. Это либо карта размещения пассажиров, на которой можно увидеть, где будут сидеть дети, или создание специальных «тихих зон» в самолете, где запрещено находиться детям, не достигшим определенного возраста (например, 10 лет).
Напомним, в сентябре в Великобритании один из пассажиров заменил за штурвалом опоздавшего на работу пилота.