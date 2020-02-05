Попутчики с детьми могут принести ряд неудобств

https://racurs.ua/n133217-kak-izbejat-poputchikov-s-mladencami-v-samolete-rasskazali-eksperty.html

Ракурс

Попутчики с младенцами в самолете часто могут быть очень громкими и неудобными соседями.

Конечно, можно надеть шумоизолирующие наушники или приобрести место в первом классе, но первый вариант достаточно неудобен, а другой — очень дорогой, сообщает издание The Sun.

Соблюдение нескольких простых советов поможет избежать детей со значительно меньшими «жертвами». Для этого нужно внимательно отнестись к выбору места в салоне.

Так, с этой целью следует выбирать места в ряду рядом с аварийным выходом — по авиационным правилам, там могут размещаться только те пассажиры, которые достигли 15-летнего возраста и способны помочь при эвакуации в экстренной ситуации.

Вы можете потерять возможность опускать назад свое кресло, но гарантировано, что за вами в этом случае не будет малыша, — отмечают эксперты.

В то же время не рекомендуется выбирать места с дополнительным пространством для ног — там часто располагаются пассажиры с люльками для младенцев.

Также эксперты рекомендуют выбирать ночные рейсы или бизнес-класс, поскольку ими реже путешествуют пассажиры с детьми.

Отмечается, что некоторые авиакомпании уже начали предоставлять своим пассажирам возможность избегать детей-соседей во время полета. Это либо карта размещения пассажиров, на которой можно увидеть, где будут сидеть дети, или создание специальных «тихих зон» в самолете, где запрещено находиться детям, не достигшим определенного возраста (например, 10 лет).

Напомним, в сентябре в Великобритании один из пассажиров заменил за штурвалом опоздавшего на работу пилота.