General Motors представила Cadillac Escalade нового покоління. Фото: Forbes

https://racurs.ua/ua/n133216-u-ssha-prezentuvaly-novyy-cadillac-escalade-avto-zdyvuie-38-duymovym-ekranom-ta-systemou.html

Ракурс

General Motors, американська автомобільна компанія, представила Cadillac Escalade (Кадилак Ескалейд) п’ятого покоління.

Новий позашляховик, який є найбільшою машиною в нинішньому модельному ряду концерну, здивує автолюбителів трисекційним 38-дюймовим екраном, який буде розгорнутий до водія. Про це 5 лютого повідомляє Forbes.

Зовнішній вигляд машини збоку і ззаду стилістично не змінився. Дизайн передньої частини кузова виконаний в дусі кросовера XT6. В основі нового джипа лежить платформа GMT T1XX, на якій вже будували Chevrolet Tahoe та Chevrolet Silverado.

За словами конструкторів, справжньою гордістю цього «Кадилака» є вигнутий OLED-дисплей загальною діагоналлю 38 дюймів. Щільність пікселів тут вдвічі більша, ніж у телевізора з роздільною здатністю 4K UHD.

Машину оснастили навігаційною системою з доповненою реальністю. Серед електронних «помічників»: камери кругового огляду, система нічного бачення з інфрачервоними датчиками виявлення пішоходів і великих тварин та трасовий автопілот Super Cruise.

Під капотом джипа або ж 6,2-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 426 к. с. і крутним моментом 623 Нм або 3,0-літровий турбодизель потужністю 281 к. с. та 623 Нм крутного моменту.

Нагадаємо, компанія Cruise, що належить General Motors, представила у Сполучених Штатах безпілотний шатл Origin. Конструктори стверджують, що новий транспортний засіб допоможе переосмислити сучасну систему пасажирських перевезень