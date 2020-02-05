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General Motors представила Cadillac Escalade нового покоління. Фото: Forbes

У США презентували новий Cadillac Escalade: авто здивує 38-дюймовим екраном та системою доповненої реальності (ФОТО)

5 лют 2020, 15:08
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General Motors, американська автомобільна компанія, представила Cadillac Escalade (Кадилак Ескалейд) п’ятого покоління.

Новий позашляховик, який є найбільшою машиною в нинішньому модельному ряду концерну, здивує автолюбителів трисекційним 38-дюймовим екраном, який буде розгорнутий до водія. Про це 5 лютого повідомляє Forbes.

Зовнішній вигляд машини збоку і ззаду стилістично не змінився. Дизайн передньої частини кузова виконаний в дусі кросовера XT6. В основі нового джипа лежить платформа GMT T1XX, на якій вже будували Chevrolet Tahoe та Chevrolet Silverado.

За словами конструкторів, справжньою гордістю цього «Кадилака» є вигнутий OLED-дисплей загальною діагоналлю 38 дюймів. Щільність пікселів тут вдвічі більша, ніж у телевізора з роздільною здатністю 4K UHD.

Машину оснастили навігаційною системою з доповненою реальністю. Серед електронних «помічників»: камери кругового огляду, система нічного бачення з інфрачервоними датчиками виявлення пішоходів і великих тварин та трасовий автопілот Super Cruise.

Під капотом джипа або ж 6,2-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 426 к. с. і крутним моментом 623 Нм або 3,0-літровий турбодизель потужністю 281 к. с. та 623 Нм крутного моменту.

General Motors представила Cadillac Escalade нового покоління. Фото: Forbes

General Motors представила Cadillac Escalade нового покоління. Фото: Forbes

General Motors представила Cadillac Escalade нового покоління. Фото: Forbes

Нагадаємо, компанія Cruise, що належить General Motors, представила у Сполучених Штатах безпілотний шатл Origin. Конструктори стверджують, що новий транспортний засіб допоможе переосмислити сучасну систему пасажирських перевезень


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