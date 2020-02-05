General Motors представила Cadillac Escalade нового поколения. Фото: Forbes

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General Motors, американская автомобильная компания, представила Cadillac Escalade (Кадиллак Эскалейд) пятого поколения.

Новый внедорожник, который является крупнейшей машиной в нынешнем модельном ряду концерна, удивит автолюбителей трехсекционным 38-дюймовым экраном, который будет развернут к водителю. Об этом 5 февраля сообщает Forbes.

Внешний вид машины сбоку и сзади стилистически не изменился. Дизайн передней части кузова выполнен в духе кроссовера XT6. В основе нового джипа лежит платформа GMT T1XX, на которой уже строили Chevrolet Tahoe и Chevrolet Silverado.

По словам конструкторов, настоящей гордостью этого «Кадиллака» является изогнутый OLED-дисплей с общей диагональю 38 дюймов. Плотность пикселей здесь в два раза больше, чем у телевизора с разрешением 4K UHD.

Машину оснастили навигационной системой с дополненной реальностью. Среди электронных «помощников»: камеры кругового обзора, система ночного видения с инфракрасными датчиками обнаружения пешеходов, крупных животных и трассовый автопилот Super Cruise.

Под капотом джипа или же 6,2-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 426 л. с. и крутящим моментом 623 Нм или 3,0-литровый турбодизель мощностью 281 л. с. и 623 Нм крутящего момента.

Напомним, компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила в Соединенных Штатах беспилотный шаттл Origin. Конструкторы утверждают, что новое транспортное средство поможет переосмыслить современную систему пассажирских перевозок