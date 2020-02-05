У Латвії силовики обшукали компанію-ретранслятор «Первого канала». Фото: Gorod

https://racurs.ua/ua/n133219-sankciyi-za-aneksiu-krymu-u-porushnykiv-u-latviyi-ta-estoniyi-provely-obshuky.html

Ракурс

Порушення санкцій по Криму стало причиною обшуків в Латвії та Естонії. Там 4 лютого правоохоронці провели низку обшуків в компанії «Балтійський медіа альянс» (Baltijas mediju alianse), яка, зокрема, транслює російськомовні телеканали.

Обшуки були проведені у справі про порушення санкцій Євросоюзу за попередньою змовою. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними правоохоронців Латвії, кримінальну справу було заведено через те, що, як встановили правоохоронці, група осіб допомагала отримати доступ до фінансових ресурсів людині, на яку поширюються санкції Євросоюзу за участь в анексії Криму. Зараз у статусі підозрюваних знаходяться двоє людей. Delfi і агентство LETA повідомляють, що одним з них є співвласник і глава правління «Балтійського медіа альянсу» (Baltijas mediju alianse) Олег Солодов. Йому належить 50% капіталу компанії. Солодов — громадянин Латвії.

Кримінальну справу порушено за ст. 84 Кримінального закону Латвії (порушення санкцій, встановлених Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй) у грудні минулого року. Слідчі заходи проводила латвійська Служба державної безпеки. У Таллінні обшуки пройшли спільно з Поліцією безпеки Естонії.

Зазначимо, компанія «Балтійський медіа альянс» зокрема транслює «Перший балтійський канал» (Pirmais Baltijas Kanāls), який неодноразово звинувачували у поширенні кремлівської пропаганди.

Як писав «Ракурс», Сполучені Штати Америки 29 січня розширили список антиросійських санкцій. Санкції введені проти восьми осіб і однієї організації за окупацію Криму та агресію Російської Федерації проти України.