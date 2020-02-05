У Туреччині зійшла смертоносна лавина. Фото:

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У Туреччині жертвами сходження двох лавин стали 26 осіб. У вівторок, 5 лютого, перша лавина зійшла на автомобільну гірську дорогу на сході країни, поблизу оточеного горами міста Бахчесарай у провінції Ван, яка межує з Іраном.

Лавина перекинула щонайменше три автомобіля, загинули п’ятеро осіб. На місце події надіслали близько 300 рятувальників. Близько полудня велику команду працівників екстрених служб накрила друга лавина. Число загиблих зросло до 26 осіб. Про це сьогодні повідомляє Hurriyet.

Майже три десятки рятувальників або були врятовані, або вибралися з-під снігу та були госпіталізовані. Наразі тривають пошуки решти осіб. Невідомо, скільки ще осіб залишаються під снігом. Рятувальні роботи ускладнюють складні погодні умови.

Нагадаємо, 30 листопада внаслідок сходження лавини на найвищій вершині Альп — горі Монблан, розташованій на кордоні Італії та Франції, загинули двоє лижників.