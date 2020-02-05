Обшуки на «плюсах» прокоментувала СБУ і нардеп Ткаченко, фото — politica.com.ua

https://racurs.ua/ua/n133249-obshuky-na-plusah-prokomentuvala-sbu-i-nardep-tkachenko.html

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Обшуки на телеканалі «1+1», які сьогодні увечері розпочалися в одному із офісів цієї медіаструктури, не пов’язані з діяльністю «плюсів».

Слідчі дії здійснюються щодо конкретних осіб, повідомила прес-служба СБУ, співробітники якої працюють у приміщенні каналу «1+1». В Службі безпеки пояснили, що проводять слідчі дії «за місцями можливого створення та зберігання аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб».

Як виявилося, слідчі дії проводяться і в інших осіб, яких перевіряють на причетність до прослуховування прем'єр-міністра Гончарука. В СБУ наголосили, що не здійснюють втручання в поточну роботу каналу.

Колишній гендиректор «плюсів», нардеп «Слуги народу» Олександр Ткаченко назвав обшуки «абсурдом і дуже поганим жартом».

Якщо уявити, що журналісти могли займатися прослуховуванням, то тоді або держустанови потрібно перевіряти на предмет можливості таких операцій журналістами, або власне саме СБУ — на предмет адекватності дій, які вони зараз роблять. Крім обурення ця ситуація нічого більше не викликає, — сказав Ткаченко для НВ.

Нардеп звернув увагу, що таких ситуацій не виникало під час попередників президента Зеленського. Ткаченко пообіцяв звернутися до голови СБУ Івана Баканова, щоб отримати пояснення щодо обшуків на каналі.

Нагадаємо, що сьогодні в редакцію програми «Гроші» прийшли з обшуками співробітники СБУ. Підозрюють, що це пов’язано із розслідуванням прослуховування голови Кабміну Гончарука.