Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пристайко и Загороднюка могут уволить

Перезагрузка Кабмина: из правительства могут уволить Пристайко и Загороднюка — УП

5 фев 2020, 20:50
999

Кабинет министров Украины вскоре может поменять свой состав. В рамках перезагрузки правительства, которую требовал президент Украины Владимир Зеленский, могут уволить с должностей ряд министров.

В частности, уволить могут министра социальной политики Юлию Соколовскую. Также под вопросом остаются министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава Министерства обороны Андрей Загороднюк. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам источника, с Соколовской проблема заключается в том, что она не разбирается в сфере, в которой работает. Что касается Пристайко и Загороднюка, их увольнение еще остается под вопросом. По словам источника, Загороднюк себя никак не проявил на должности, а Пристайко — хороший дипломат, но также никак не проявил себя как глава МИД.

Кроме того, Пристайко успел поругаться со всеми в команде, но окончательное решение об его увольнении еще не приняли.

В то же время вопрос об увольнении главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, которого Зеленский назначил под личную ответственность, сейчас предметно не обсуждается. Главная причина — у Зеленского на данный момент нет человека, который мог бы удержать в руках это министерство, ведь влияние Авакова там будет оставаться сильным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от премьер-министра Алексея Гончарука провести структурные реформы в правительстве. В частности, глава государства требует от Гончарука разделить три министерства.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Перезагрузка Кабмина: из правительства могут уволить Пристайко и Загороднюка — УП

В рамках перезагрузки Кабинета министров, которую потребовал президент Владимир Зеленский, могут уволить с должностей нескольких министров, в частности министра обороны и главу МИД

Новости Украины
20:50