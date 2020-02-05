Пристайко и Загороднюка могут уволить

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Кабинет министров Украины вскоре может поменять свой состав. В рамках перезагрузки правительства, которую требовал президент Украины Владимир Зеленский, могут уволить с должностей ряд министров.

В частности, уволить могут министра социальной политики Юлию Соколовскую. Также под вопросом остаются министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава Министерства обороны Андрей Загороднюк. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам источника, с Соколовской проблема заключается в том, что она не разбирается в сфере, в которой работает. Что касается Пристайко и Загороднюка, их увольнение еще остается под вопросом. По словам источника, Загороднюк себя никак не проявил на должности, а Пристайко — хороший дипломат, но также никак не проявил себя как глава МИД.

Кроме того, Пристайко успел поругаться со всеми в команде, но окончательное решение об его увольнении еще не приняли.

В то же время вопрос об увольнении главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, которого Зеленский назначил под личную ответственность, сейчас предметно не обсуждается. Главная причина — у Зеленского на данный момент нет человека, который мог бы удержать в руках это министерство, ведь влияние Авакова там будет оставаться сильным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от премьер-министра Алексея Гончарука провести структурные реформы в правительстве. В частности, глава государства требует от Гончарука разделить три министерства.