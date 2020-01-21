Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ганна Новосад / Фото: Захід.нет

Треба номер картки для пожертв: реакція соцмереж на скарги міністра Новосад про малу зарплату в 36 тис. грн (ФОТО)

21 січ 2020, 11:05
999

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в нещодавньому інтерв’ю одному з українських видань поскаржилася на неконкурентну заробітну плату в 36 тис. грн. За словами чиновниці, теперішня її зарплата на 10 тис. грн менша, аніж та, яку вона мала на посаді керівника директорату Міносвіти.

Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить… Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати…, — сказала Новосад.

Водночас у соцмережах міністру порадили «не злити людей».

Не треба злити людей. Більшість мріяла б про таку зарплату, — пишуть користувачі Фейсбук.

Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Окрім цього, українці висловили думку про те, що міністр освіти спершу повинен пропрацювати вчителем, потім директором школи, щоб мати практичний досвід роботи в освіті, й лише після цього отримувати місце в уряді.

Дуже простий вихід — звільнитися. Йти у школу простим вчителем. Там обіцялося більше, може, дочекаємося, — пишуть користувачі.

Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Нагадаємо, у серпні міністр освіти Новосад осоромилася через пост із помилками.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Порошенко сьогодні не з’явився на допит: ДБР застосує примусовий привід

Екс-президент України Петро Порошенко в черговий раз не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань, який повинен був відбутися сьогодні о 10.30. Черговий допит Порошенка призначено об 11.00 24 січня 2020 року

Новини України
12:22

Шпигунський скандал у Давосі: росіяни видавали себе за сантехніків із дипломатичними паспортами — ЗМІ

Швейцарські ЗМІ перед відкриттям форуму у Давосі розповіли про двох підозрілих росіян. Коли їх затримали спецслужби, «сантехніки» пред’явили дипломатичні паспорти

Світові новини
12:08

Іран підготував звіт із визнанням удару по літаку МАУ двома російськими ракетами — Bellingcat

За інформацією дослідницької мережі Bellingcat, Іранська асоціація цивільної авіації підготувала звіт щодо результатів розслідування авіакатастрофи «Боїнга-737» компанії «Міжнародні авіалінії України»

Світові новини
08:00