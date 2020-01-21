Новосад каже, що не зможе утримувати дитину на 36 тис. грн зарплати: реакція соцмереж

Ганна Новосад / Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/ua/n132378-treba-nomer-kartky-dlya-pojertv-reakciya-socmerej-na-skargy-ministra-novosad-pro-malu-zarplatu.html

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Міністр освіти і науки Ганна Новосад в нещодавньому інтерв’ю одному з українських видань поскаржилася на неконкурентну заробітну плату в 36 тис. грн. За словами чиновниці, теперішня її зарплата на 10 тис. грн менша, аніж та, яку вона мала на посаді керівника директорату Міносвіти.

Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить… Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати…, — сказала Новосад.

Водночас у соцмережах міністру порадили «не злити людей».

Не треба злити людей. Більшість мріяла б про таку зарплату, — пишуть користувачі Фейсбук.

Окрім цього, українці висловили думку про те, що міністр освіти спершу повинен пропрацювати вчителем, потім директором школи, щоб мати практичний досвід роботи в освіті, й лише після цього отримувати місце в уряді.

Дуже простий вихід — звільнитися. Йти у школу простим вчителем. Там обіцялося більше, може, дочекаємося, — пишуть користувачі.

Нагадаємо, у серпні міністр освіти Новосад осоромилася через пост із помилками.