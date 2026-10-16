Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч з Петером Мадяром. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня провів першу офіційну зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Сторони обговорили двосторонні відносини та права національних меншин. Угорський прем'єр привітав політичну угоду щодо зміцнення прав угорців на Закарпатті, ухвалення закону про освіту та початок його виконання. Відповідний допис Мадяр зробив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він вдячний Верховній Раді за рішення офіційно визнати, що «1944 і 1946 року під час депортації та примусових робіт проти закарпатських угорців було вчинено злочини».

У ході розмови Зеленський і Мадяр домовилися продовжити консультації на рівні міністрів. Угорський прем'єр висловив солідарність з Україною через війну та заявив про готовність сприяти дипломатичному врегулюванню.

Я зазначив, що Угорщина готова надати допомогу всіма можливими дипломатичними засобами для якнайшвидшого досягнення перемир’я та встановлення тривалого миру, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня Євросоюз виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту. Ініціатором був прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Під час засідання Європейської ради вдалося досягти компромісу щодо формулювань підсумкового документа стосовно України.