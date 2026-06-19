ЄС виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту. Фото:

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Євросоюз виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту.

Ініціатором був прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Під час засідання Європейської ради вдалося досягти компромісу щодо формулювань підсумкового документа стосовно України. Дебати тривали чотири години й рішення прийняли в останній момент. Вилучити пункт «було непросто». Про це Мадяр повідомив у соцмережі Х.

За його словами, протягом кількох тижнів підготовки текст декларації доопрацювали на основі угорських пропозицій.

Крім того, щодо процесу приєднання України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент з тексту було вилучено положення, що стосувалося прискорення приєднання. Це не було просто, — зазначив угорський прем'єр.

Мадяр відзначив, що досягнути компромісу вдалося завдяки пошуку спільних рішень між учасниками переговорів.

Як відомо, 18 та 19 червня у Брюсселі проходить саміт ЄС, де, зокрема, обговорюють вступ України до Євросоюзу.

Нагадаємо, 3 червня прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення угоди з Україною щодо «розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав» угорської нацменшини. Він наголосив, що за три тижні «вдалося досягти того», чого уряд його попередника Віктора Орбана «не зміг зробити за 10 років».