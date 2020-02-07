Закон об образовании: в Минобразования рассказали, какие предложения выдвинула Венгрия

Петер Сийярто выдвинул предложения относительно образования, фото: Бондарчук Владимир Сергеевич

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В Министерстве образования рассказали о предложениях относительно языка, которым осуществляется обучение детей венгерского национального меньшинства в Украине, поступивших от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время его встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко и министром образования Украины Анной Новосад.

Соответствующая встреча состоялась сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Так, Сийярто предложил Новосад рассмотреть две возможности, которые, по его мнению, могут обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины в Украине:

приравнять венгерский язык к языку коренного народа;

увеличивать количество часов на изучение украинского языка не за счет других предметов, а путем увеличения часов на предмет «Украинский язык».

Со своей стороны, Новосад отметила, что коренные народы четко определены в украинском законодательстве — это народы, которые не имеют другого государства, кроме Украины. Соответственно, венгры под это определение не попадают.

Относительно второго предложения, то она отметила, что увеличение количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества, изучаемых предметов на венгерском языке, приведет к чрезмерной нагрузке для детей, которым придется учиться семь дней в неделю.

Это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем, — подчеркнула министр.

Пристайко во время встречи отметил, что принятием 16 января этого года закона «О среднем образовании» Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании», поэтому рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО.

Напомним, Новосад недавно задекларировала покупку в Киеве квартиры стоимостью 944 тыс. грн, право собственности на которую она получила 3 февраля этого года.