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Ракурс
Наталья Бернацкая. Фото: ТСН

Дело «Золотого мандарина»: Бернацкая внесла 7 млн грн залога

7 фев 2020, 18:58
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Экс-заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая внесла залог в сумме 7 млн грн, который был назначен ей Высшим антикоррупционным судом в качестве меры пресечения по делу «Золотого мандарина».

О внесении залога сообщила сама Бернацкая в Facebook.

Скриншот поста Натальи Бернацкой в Facebook

Бывшая чиновница заявила, что выполнила все требования суда, сдала паспорта и внесла залог. Часть залога Бернацкая оплатила самостоятельно, а часть необходимых денег заняла у родственников.

Также бывшая чиновница сообщила, что вместе с адвокатами она подала апелляцию на решение суда. Выдвинутое ей подозрение Бернацкая считает необоснованным и требует снять наложенные на нее судом обязательства.

Экс-чиновница считает, что выполняла решение Европейского суда по правам человека, когда подписывала платежное поручение.

Также она заявила, что часть необоснованных обвинений уже была отклонена в первой инстанции и теперь адвокаты собирают доказательства, чтобы в апелляционном суде доказать, что действия Минюста были законными.

Источник: Ракурс


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