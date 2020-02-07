Дело «Золотого мандарина»: Бернацкая внесла 7 млн грн залога

Дело «Золотого мандарина»: Бернацкая внесла 7 млн грн залогаhttps://racurs.ua/n133380-delo-zolotogo-mandarina-bernackaya-vnesla-7-mln-grn-zaloga.htmlРакурс
Экс-заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая внесла залог в сумме 7 млн грн, который был назначен ей Высшим антикоррупционным судом в качестве меры пресечения по делу «Золотого мандарина».
О внесении залога сообщила сама Бернацкая в Facebook.
Бывшая чиновница заявила, что выполнила все требования суда, сдала паспорта и внесла залог. Часть залога Бернацкая оплатила самостоятельно, а часть необходимых денег заняла у родственников.
Также бывшая чиновница сообщила, что вместе с адвокатами она подала апелляцию на решение суда. Выдвинутое ей подозрение Бернацкая считает необоснованным и требует снять наложенные на нее судом обязательства.
Экс-чиновница считает, что выполняла решение Европейского суда по правам человека, когда подписывала платежное поручение.
Также она заявила, что часть необоснованных обвинений уже была отклонена в первой инстанции и теперь адвокаты собирают доказательства, чтобы в апелляционном суде доказать, что действия Минюста были законными.