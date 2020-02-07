Дело «Золотого мандарина»: Бернацкая внесла 7 млн грн залога

Наталья Бернацкая. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n133380-delo-zolotogo-mandarina-bernackaya-vnesla-7-mln-grn-zaloga.html

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Экс-заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая внесла залог в сумме 7 млн грн, который был назначен ей Высшим антикоррупционным судом в качестве меры пресечения по делу «Золотого мандарина».

О внесении залога сообщила сама Бернацкая в Facebook.

Бывшая чиновница заявила, что выполнила все требования суда, сдала паспорта и внесла залог. Часть залога Бернацкая оплатила самостоятельно, а часть необходимых денег заняла у родственников.

Также бывшая чиновница сообщила, что вместе с адвокатами она подала апелляцию на решение суда. Выдвинутое ей подозрение Бернацкая считает необоснованным и требует снять наложенные на нее судом обязательства.

Экс-чиновница считает, что выполняла решение Европейского суда по правам человека, когда подписывала платежное поручение.

Также она заявила, что часть необоснованных обвинений уже была отклонена в первой инстанции и теперь адвокаты собирают доказательства, чтобы в апелляционном суде доказать, что действия Минюста были законными.