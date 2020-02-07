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Ракурс
Наталія Бернацька. Фото: ТСН

Справа «Золотого мандарина»: Бернацька внесла 7 млн грн застави

7 лют 2020, 18:58
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Екс-заступник міністра юстиції Наталія Бернацька внесла заставу в сумі 7 млн ​​грн, яка була призначена їй Вищим антикорупційним судом у якості запобіжного заходу у справі «Золотого мандарина».

Про внесення застави повідомила сама Бернацька в Facebook.

Скріншот поста Наталії Бернацької в FacebookКолишня чиновниця заявила, що виконала всі вимоги суду, здала паспорти і внесла заставу. Частину застави Бернацька сплатила самостійно, а частину необхідних грошей позичила у родичів.

Також колишня чиновниця повідомила, що разом із адвокатами вона подала апеляцію на рішення суду. Висунуту їй підозру Бернацька вважає необґрунтованою і вимагає зняти накладені на неї судом зобов’язання.

Екс-чиновниця вважає, що виконувала рішення Європейського суду з прав людини, коли підписувала платіжне доручення.

Також вона заявила, що частина необґрунтованих звинувачень вже була відхилена в першій інстанції і тепер адвокати збирають докази, щоб в апеляційному суді довести, що дії Мін’юсту були законними.

Джерело: Ракурс


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