Аваков проти Ситника: міністр порадив директору НАБУ, як виправдати «неоплачене пияцтво», фото — Депо

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вибухнув гнівом та критикою на адресу директора НАБУ Арсена Ситника. На брифінгу в Києві очільник Антикорупційного бюро сьогодні натякнув на те, що «деякі міністри» бажають його відставки із НАБУ.

Очевидно, що Аваков сприйняв ці слова такими, що адресовані йому, і в Твіттер почав розпинати Ситника.

У першому твіті він назвав Ситника «начальником набу», «корупціонером з реєстру», який шукає привід «виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе».

Згодом він написав, що «звик прощати дурнів», бо так «легше не занурюватися в їхній бруд». Аваков порадив Ситнику порушити фейкові справи; написати в ДБР, що «міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього»; написати в американське посольство, що його змусили заявити «про підтримку Хіларі (йдеться про суперника Трампа Гіларі Клінтон — „Ракурс“) проти Трампа».

Аваков також ще раз «пожартував» і порадив написати Ситнику «в «Спортлото».

Тоді всі зрозуміють — ідіот. А ідіотів — шкода, їм треба допомагати, — резюмував міністр у заключному твіті.

Ситник сьогодні відповів на запитання щодо скандального відпочинку на Рівненщині. Суд визнав його корупціонером і прізвище голови НАБУ внесли у відповідний офіційний перелік.

Голова НАБУ заявив, що «деякі міністри прагнуть помсти» і намагаються вплинути на його перебування на посаді. Він вкотре сказав, що платив за відпочинок самостійно і «зі своїми друзями».

У грудні 2019 року директора НАБУ внесли до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Це відбулося через справу, яку розглядав Сарненський райсуд Рівненщини. Йдеться про відпочинок Ситника у мисливському господарстві «Поліське-Сарни». Ці мандрівки оплачував бізнесмен, який пов’язаний із VAB-Банком.