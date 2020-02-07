Ухань – епіцентр захворювання на новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n133378-spalah-koronavirusu-ukrayincyam-v-uhani-rozpovily-yak-yih-evakuyovuvatymut-zmi.html

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Евакуація українців з китайського міста Ухань, яке є епіцентром захворювання на новий коронавірус 2019-nCoV може відбутися ввечері 10 лютого, проте остаточне рішення ще не ухвалене.

Відповідна інформація розповсюджується серед українців, котрі проживають в Ухані. Про це виданню ТСН розповів один із українців, що там проживає.

За словами співрозмовника видання, українці отримали від консульства попередній перелік заходів безпеки, які будуть супроводжувати евакуацію.

Так, тих, хто евакуюватиметься, просять зібрати речі і бути готовими вже вранці 10 лютого до прибуття за ними відповідного транспорту. Перед посадкою їх перевірять дві медичні бригади — українська та китайська.

Також українцям, які евакуюватимуться, доведеться перед посадкою підтвердити свою згоду на проходження карантину в Україні.

Громадян України просять одягнути медичні маски і перебувати в них протягом транспортування. За можливості — закликають взяти запасні, щоб замінювати їх кожні кілька годин.

Багажу з собою можна брати не більше 30 кг сукупно, з яких до салону — не більше 7 кг.

Нагадаємо, у Європі на коронавірус інфіковано вже понад 30 людей. Найбільше — у Німеччині, де виявлено 13 випадків зараження.