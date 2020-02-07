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Гвинтокрил. Фото: РБК-Україна

У Росії розбився гвинтокрил, загинув депутат Держдуми (ФОТО)

7 лют 2020, 18:13
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Гвинтокрил Bell-406 зазнав аварії в Росії. Падіння гвинтокрилу сталося в 30 км від Казані (Татарстан) на березі річки Кама. Машина здійснила жорстку посадку у шести км від міста Лаїшево відразу після зльоту. На борту перебували три людини.

За словами представника Приволзької транспортної прокуратури Майї Іванової, з рятувального вертольота був помічений один чоловік, який залишився живий після падіння і ходив навколо зруйнованого гвинтокрила, пише «Інтерфакс».

Айрат Хайруллін. Фото: РБК-УкраїнаГвинтокрил належав депутату Держдуми Айрату Хайрулліну. Депутат також перебував на борту гвинтокрила і загинув у результаті падіння, повідомляє Lenta.ru.

Аварія гвинтокрила. Фото: LshotЗа словами очевидців, гвинтокрил летів на дуже низькій висоті.

Аварія гвинтокрила. Фото: LshotСтало відомо, що Хайруллін брав участь у сьогоднішньому засіданні комісії з реалізації федеральних і регіональних партійних проектів партії «Єдина Росія». Засідання проходило в Казані.

Аварія гвинтокрила. Фото: Lshot

Аварія гвинтокрила. Фото: LshotХайруллін обіймав посаду заступника голови комітету Держдуми з аграрних питань. Журнал Forbes у 2017 році поставив політика на 43 місце у рейтингу «Влада і гроші. Рейтинг доходів держслужбовців 2017». Дохід Хайрулліна у 2017 році склав 280 млн руб.

Аварія гвинтокрила. Фото: LshotУ загиблого депутата Держдуми залишилися дружина, двоє синів і донька.


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