Гвинтокрил. Фото: РБК-Україна

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Гвинтокрил Bell-406 зазнав аварії в Росії. Падіння гвинтокрилу сталося в 30 км від Казані (Татарстан) на березі річки Кама. Машина здійснила жорстку посадку у шести км від міста Лаїшево відразу після зльоту. На борту перебували три людини.

За словами представника Приволзької транспортної прокуратури Майї Іванової, з рятувального вертольота був помічений один чоловік, який залишився живий після падіння і ходив навколо зруйнованого гвинтокрила, пише «Інтерфакс».

Гвинтокрил належав депутату Держдуми Айрату Хайрулліну. Депутат також перебував на борту гвинтокрила і загинув у результаті падіння, повідомляє Lenta.ru.

За словами очевидців, гвинтокрил летів на дуже низькій висоті.

Стало відомо, що Хайруллін брав участь у сьогоднішньому засіданні комісії з реалізації федеральних і регіональних партійних проектів партії «Єдина Росія». Засідання проходило в Казані.

Хайруллін обіймав посаду заступника голови комітету Держдуми з аграрних питань. Журнал Forbes у 2017 році поставив політика на 43 місце у рейтингу «Влада і гроші. Рейтинг доходів держслужбовців 2017». Дохід Хайрулліна у 2017 році склав 280 млн руб.

У загиблого депутата Держдуми залишилися дружина, двоє синів і донька.