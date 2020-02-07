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Міська рада Мукачево закликала Зеленського ввести Національну гвардію. Фото: Mukachevo.net

Стрілянина в Мукачево: міська рада закликала Зеленського ввести Нацгвардію

7 лют 2020, 18:08
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Стрілянина в Мукачево Закарпатської області, яка сталася сьогодні близько 10.00 в мікрорайоні Росвигово, стала причиною скликання позачергового засідання Мукачівської міської ради. На засіданні депутати міської ради прийняли рішення звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням ввести в місто Національну гвардію.

У Мукачівському міській раді зазначили, що сьогоднішній інцидент — черговий приклад того, що поліція в місті бездіяльна, тому злочинні угруповання відчувають себе вільно і безкарно. Про це йдеться в заяві Мукачівської міської ради, передає Mukachevo.net.

Кримінальний блок міського управління поліції явно слабкий, на вулицях міста критично мало патрулів і патрульних екіпажів, профілактична робота щодо попередження правопорушень звелася до паперових звітів, — наголошується в повідомленні.

Також за останні роки не було проведено жодної операції для боротьби з торгівлею наркотиків, крадіжкою майна.

Окрім того, депутати зажадали замінити керівництво міського управління поліції, посилити його особовий склад фахівцями з інших регіонів країни.

Нагадаємо, стрілянина в Мукачево Закарпатської області сталася сьогодні близько 10.00 в мікрорайоні Росвигово, який ще називають Чикаго. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик». Поранення отримали двоє людей — 24-річний та 40-річний місцеві жителі.


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