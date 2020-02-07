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Горсовет Мукачево призвал Зеленского ввести Нацгвардию. Фото: Mukachevo.net

Стрельба в Мукачево: горсовет призвал Зеленского ввести Нацгвардию

7 фев 2020, 18:08
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Стрельба в Мукачево Закарпатской области, которая произошла сегодня около 10.00 в микрорайоне Росвигово, стала причиной созыва внеочередного заседания Мукачевского городского совета. На заседании депутаты горсовета приняли решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию.

В Мукачевском городском совете отметили, что сегодняшний инцидент — очередной пример того, что полиция в городе бездействует, поэтому преступные группировки чувствуют себя свободно и безнаказанно. Об этом говорится в заявлении Мукачевского городского совета, передает Mukachevo.net.

Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предупреждению правонарушений свелась к бумажным отчетам, — отмечается в сообщении.

Также за последние годы не было проведено ни одной операции для борьбы с торговлей наркотиков, кражи имущества.

Кроме того, депутаты потребовали заменить руководство городского управления полиции, усилить его личный состав специалистами из других регионов страны.

Напомним, стрельба в Мукачево Закарпатской области произошла сегодня около 10.00 в микрорайоне Росвигово, который еще называют Чикаго. Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик». Ранения получили два человека — 24-летний и 40-летний местные жители.


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