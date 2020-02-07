Дипломатический скандал в Молдове: причастен ли к изнасилованию украинский консул, фото — "Политека"

https://racurs.ua/n133375-diplomaticheskiy-skandal-v-moldove-chto-izvestno-o-podozrevaemom-v-iznasilovanii.html

Ракурс

В Молдове вспыхнул дипломатический скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней, к которому якобы причастен и украинский дипломат. Заявление 5 февраля поступило в полицию от 17-летней гражданки в городе Бельцы.

Местные СМИ сообщают, что она из неполной семьи, ее мать находится за границей на заработках. В совершении преступления подозревают сотрудника Консульства Украины в городе Бельцы. Как сообщили «Ракурсу» в Посольстве Украины в Молдове, в расследовании об изнасиловании 17-летней гражданки фигурирует сотрудник консульства, который в Бельцах работает с 2017 года.

Его пока не задержан, а обвинение в совершении какого-либо преступления дипломату не выдвигались. Информация о причастности представителя упомянутого консульского учреждения к инциденту проверяется, а обстоятельства уточняются компетентными органами Республики Молдова, — отметили в ответе в Посольстве Украины на запрос «Ракурса».

Об этом случае в посольстве узнали, когда правоохранители пригласили консула в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Пока детективы в Бельцах и соответствующая комиссия МИД Украины проводят расследование, консул находиться на рабочем месте, хотя его и отстранили от исполнения должностных обязанностей. В МИД открыли дисциплинарное производство.

Напомним, что изнасилование произошло якобы в ночь с 4 на 5 февраля. Девушка написала заявление на двух мужчин 37 и 38 лет. В пресс-службе местной полиции подтвердили, что среди подозреваемых есть сотрудник украинского диппредставительства. Консула не задержали из-за дипломатического иммунитета. Другого мужчину задержали на 72 часа.