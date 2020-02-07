Консула Украины в Молдове отстранили из-за подозрения в изнасиловании несовершеннолетней, фото: Википедия

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Ракурс

Консул Украины в молдавском городе Бельцы подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

Его временно отстранили от исполнения обязанностей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

От 17-летней гражданки Молдовы поступило заявление о преступлении. Она сообщила, что дипломат ее изнасиловал.

Молдавская сторона обратилась в МИД Украины с просьбой, чтобы указанное лицо не покидало территорию Молдовы на время проведения следственных действий. Государственным секретарем украинского дипломатического ведомства открыто дисциплинарное производство.

Дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 4 февраля в городе Бельцы двое мужчин изнасиловали 17-летнюю девушку. Пресс-секретарь Бельцкого инспектората Жанна Молчанова подтвердила изданию Deschide факт преступления. Журналисты сообщили, что один из подозреваемых является сотрудником консульства Украины. Его не могли задержать из-за дипломатического иммунитета. Другой подозреваемый также задержан правоохранительными органами.