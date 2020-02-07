Консула України в Молдові відсторонили від роботи через підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133356-konsula-ukrayiny-v-moldovi-vidstoronyly-vid-roboty-cherez-pidozru-pro-z-valtuvannya-nepovnolitnoyi.html

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Консул України в молдовському місті Бєльці підозрюється у зґвалтування неповнолітньої.

Його тимчасово усунули від виконання обов’язків. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на міністерство закордонних справ України.

Від 17-річної громадянки Молдови надійшла заява про злочин. Вона повідомила, що дипломат її зґвалтував.

Молдавська сторона звернулась до МЗС України з проханням, щоб зазначена особа не покидала територію Молдови на час проведення слідчих дій. Державним секретарем українського дипломатичного відомства відкрито дисциплінарне провадження.

Дипломат відсторонений від виконання посадових обов’язків, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що увечері 4 лютого в місті Бельци двоє чоловіків згвалтували 17-річну дівчину. Прес-секретар Бельцкого інспекторату Жанна Молчанова підтвердила виданню Deschide факт злочину. Журналісти повідомили, що один з підозрюваних є співробітником консульства України. Його не могли затримати через дипломатичний імунітет. Інший підозрюваний також затриманий правоохоронними органами.