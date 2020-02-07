У РФ школярів навчали граматиці нецензурної лексики. Фото: Freepik

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Ракурс

Нецензурні слова вчила правильно писати школярів вчителька у російському Уссурійську. Там діти зняли відео, як під час одного з уроків вчителька з російської мови школи № 14 розібрала на дошці правила написання нецензурної лексики з прикладами.

Вчителька розібрала два приклади написання нецензурних слів та пояснила, чому їх потрібно писати так, а не інакше. Відповідне відео опублікували в мережі.

На відео видно, як вчителька розбирає написання слова «дол***б» (нецензурний синонім слова «дурень»), а також фразу «Пішов ти на ***" (чоловічий статевий орган). Так, з відео випливає, що слово «дол***б» слід писати з двома «о», а у фразі «Пішов ти на ***" обов’язково повинен бути підмет «ти». У якому класі проводився урок — не уточнюється.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Такий урок не сподобався батькам і вони звернулися до директора школи з вимогою відсторонити вчительку. Проте він відмовився її відстороняти і тільки зробив усну догану.

Прокуратура Приморського краю Росії почала перевірку після публікації ролика в ЗМІ. Службову перевірку проведе управління освіти адміністрації Уссурійського міського округу.

Нагадаємо, раніше в російській республіці Татарстан силовики Росгвардіі провели тренування з розгону мітингів, у якому як статисти були задіяні місцеві школярі.