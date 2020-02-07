В РФ школьников учили грамматике нецензурной лексики. Фото: Freepik

https://racurs.ua/n133355-cherez-o-i-razdelno-v-rf-shkolnikov-uchili-grammatike-necenzurnoy-leksiki-video.html

Ракурс

Матерные слова учила правильно писать школьников учительница в российском Уссурийске. Там дети сняли видео, как во время одного из уроков учительница по русскому языку школы № 14 разобрала на доске правила написания матерных слов с примерами.

Учительница разобрала два примера написания матерных слов и объяснила, почему их нужно писать так, а не иначе. Соответствующее видео опубликовали в сети.

На видео видно, как учительница разбирает написание слова «дол***б» (нецензурный синоним слова «дурак»), а также фразу «Пошел ты на ***" (мужской половой орган). Так, из видео следует, что слово «дол***б» следует писать с двумя «о», а во фразе «Пошел ты на ***" обязательно должен быть подлежащее «ты». В каком классе проводился урок — не уточняется.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Такой урок не понравился родителям и они обратились к директору школы с требованием отстранить учительницу. Однако он отказался ее отстранять и только сделал устный выговор.

Прокуратура Приморского края России начала проверку после публикации ролика в СМИ. Служебную проверку проведет управление образования администрации Уссурийского городского округа.

Напомним, ранее в российской республике Татарстан силовики Росгвардии провели тренировку по разгону митингов, в которой в качестве статистов были задействованы местные школьники.