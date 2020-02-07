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В США суд обязал компанию выплатить 750 млн долл. из-за асбеста в детской присыпке

В США суд обязал компанию выплатить 750 млн долл. из-за асбеста в детской присыпке

7 фев 2020, 13:52
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Асбест в детской присыпке Baby Powder стал причиной судебных разбирательств.

Жюри присяжных в Нью-Джерси оштрафовало компанию J&J на 750 млн долл. Об этом информирует Bloomberg.

Судебная инстанция обязала выплатить средства в качестве компенсации морального ущерба четырем истцам. Последние утверждали, что заболели раком из-за асбеста в тальковых присыпках производителя.

Судья в ходе рассмотрения дела объявила, что уменьшит штраф до 186,5 млн долл. Он должен не более чем в пять раз превышать сумму в 37 млн долл. Эту сумму в апреле 2019 года суд в Нью-Джерси присудил выплатить по аналогичному иску в качестве компенсации прямого ущерба.

В качестве свидетеля пригласили главу J&J Алекса Горски. Чтобы попасть в зал судебных инстанций топ-менеджеру потребовалось перейти улицу — штаб-квартира компании расположена в нескольких кварталах от здания суда. В компании J&J заявили, что готовы обжаловать перевод оба вердикта из-за «многочисленных правовых ошибок», допущенных в ходе процесса.

Ранее китайская корпорация Huawei Technologies подала жалобу в суд. В компании заявили, что могут потерять 30 млрд долл. из-за санкций.


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