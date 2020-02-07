У США суд зобов'язав компанію виплатити 750 млн дол. через азбест у дитячій присипці, фото: pxfuel

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Азбест у дитячій присипці Baby Powder став причиною судових розглядів.

Журі присяжних в Нью-Джерсі оштрафувало компанію J&J на 750 млн дол. Про це інформує Bloomberg.

Судова інстанція зобов’язала виплатити кошти в якості компенсації моральної шкоди чотирьом позивачам. Останні стверджували, що захворіли на рак через азбесту в талькових присипках виробника.

Суддя в ході розгляду справи оголосила, що зменшить штраф до 186,5 млн дол. Він повинен не більше ніж в п’ять разів перевищувати суму в 37 млн дол. Цю суму в квітні 2019 року суд в Нью-Джерсі присудив виплатити за аналогічним позовом компенсацію прямих збитків.

В якості свідка запросили главу J&J Алекса Горскі. Щоб потрапили на засідання топ-менеджеру потрібно було перейти вулицю — штаб-квартира компанії розташована в декількох кварталах від будівлі суду. У компанії J&J заявили, що готові оскаржити переклад обидва вердикту через «численних правових помилок», допущених в ході процесу.

Раніше китайська корпорація Huawei Technologies подала скаргу до суду. У компанії заявили, що можуть втратити 30 млрд дол. через санкції.