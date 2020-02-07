"Слуги" в Раді: нардеп Тищенко захопився соцмережами і пропустив голосування, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n133353-storiz-nashe-vse-sluga-tyschenko-zahopyvsya-socmerejamy-i-propustyv-golosuvannya-video.html

Ракурс

Нардеп фракції «Слуга народу» Микола Тищенко захопився створенням контенту для соцмереж і пропустив голосування в Раді.

Тищенко 6 лютого зі свого робочого місця знімав сторіз для акаунту в Instagram. Він розповідав про важливий день у роботі парламенту і при цьому пропустив голосування.

Ми працюємо, у нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані, а (не буду показувати пальцем хто) намагається нам заважати. Робота кипить, — прокоментував Тищенко відео.

Але, як виявилось, контент для соцмережі важливіший, ніж виконування професійних обов’язків. У той час, як він записував ролик, спікер ставив на голосування чергове питання порядку денного. Тищенко участі в голосуванні не взяв.

Утім, у перший скандальний день ухвалення земельного закону Тищенко встиг не тільки активно попрацювати в соцмережах, але й не давав пройти позафракційному колезі Сергію Рудику до трибуни.

Учора в Раді депутати часто сварилися. Наприклад, нардеп зі «Слуги народу» Максим Ткаченко з лайкою накинувся на колегу з «Батьківщини» Олексія Кучеренка.

Натомість один із депутатів «Слуги народу» вирішив подивитися кіно, доки його колеги охороняли трибуну парламенту.