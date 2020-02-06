Ви там блокуйте, а я кіно подивлюся: «слугу народу» зловили з ноутбуком у Раді, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n133297-vy-tam-blokuyte-a-ya-kino-podyvlusya-slugu-narodu-zlovyly-z-noutbukom-u-radi-foto-video.html

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Один із депутатів «Слуги народу» вирішив подивитися кіно, доки його колеги охороняли трибуну парламенту на ранковому засіданні 6 лютого.

У трансляцію з Ради, яку вів канал «112 Україна», потрапили кадри, на яких видно, як один із депутатів дивиться кіно із ноутбука. Нардеп сидів у секторі, в якому «базується» «Слуга народу».

Журналісти каналу припустили, що прогулював блокування трибуни і займався непарламентською роботою нардеп Олександр Кабанов. Про це, зокрема, свідчить схема розсаджування депутата у сесійній залі.

Нагадаємо, що у сьогодні у парламенті робота почалася бурхливо. Депутати провладної монобільшості охороняли трибуну, побоюючись, що її займуть опозиціонери, які протестували проти розгляду у другому читанні земельного закону. Згодом дійшло й до штовханини та словесних образ.