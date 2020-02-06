Вы там блокируйте, а я кино посмотрю: «слугу народа» поймали с ноутбуком в Раде, скриншот видео

https://racurs.ua/n133297-vy-tam-blokiruyte-a-ya-kino-posmotru-v-rade-poymali-filmomana-ot-slugi-naroda-foto-video.html

Ракурс

Один из депутатов «Слуги народа» решил посмотреть кино, пока его коллеги охраняли трибуну парламента на утреннем заседании 6 февраля.

В трансляцию из Рады, которую вел канал «112 Украина», попали кадры, на которых видно, как один из депутатов смотрит кино на ноутбуке. Нардеп сидел в секторе, в котором «базируется» «Слуга народа».

Журналисты канала предположили, что прогуливал блокирование трибуны и занимался непарламентской работой нардеп Александр Кабанов. Об этом в частности свидетельствует схема рассадки депутата в сессионном зале.

Напомним, что сегодня утром работа в парламенте началась бурно. Депутаты правящего монобольшинства охраняли трибуну, опасаясь, что ее займут оппозиционеры, которые протестовали против рассмотрения во втором чтении земельного закона. Впоследствии дошло и до толкотни и словесных оскорблений.