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Эпидемия коронавируса: на заблокированном лайнере россиянин пожаловался на нехватку алкоголя, фото: Pxhere

Россиянина опечалило отсутствие алкоголя на заблокированном из-за коронавируса лайнере

6 фев 2020, 15:09
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Коронавирус стал причиной изоляции в Японии пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Россиянин, который находится на борту, пожаловался на суровые условия из-за нехватки алкоголя. Министерство здравоохранения Японии заблокировало судно на 14 дней. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Стилист Аркадий Булгатов недоволен, что на судне начались перебои с поставкой продовольствия. Главной проблемой он считает отсутствие необходимого количества алкоголя.

Мы не успели закупиться на остановке спиртным, — признался Аркадий.

Гражданин Российской Федерации отметил, что алкоголь на лайнер заказывать разрешено. Цена — 24 долл. за 30 миллилитров виски.

Сейчас, по последним данным, на корабле он закончился вообще, — разочарован россиянин.

Всего на борту — 3,7 тыс. человек из 56 стран. Инфицировано неизвестной пневмонией 20 пассажиров.

Ранее граждане пожаловалась на эвакуацию из Китая из-за коронавируса. Они заявили, что справить нужду по-человечески было нельзя, а продукты питания во время эвакуации не предоставили.


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